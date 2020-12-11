Украинцы повторно заражаются COVID-19: названы критические области

В Украине фиксируются случаи повторного заражения коронавирусом лиц, переболевших 3-5 месяцев назад.

Об этом во время брифинга 11 декабря заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, такие случаи были зарегистрированы, в Черновицкой и Кировоградской областях. Отметим, что учет всех больных COVID-19 ведется в электронной интегрированной системе эпидемиологического надзора.

Также Степанов сообщил, что в Украине несколько стабилизировалась ситуация с распространением COVID-19. В то же время медицинские учреждения продолжают работать в напряженном режиме. На сегодня в больницах находится 27 708 больных.

Напомним, в Украине собираются применять комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса. Таким образом вакцинацию будут проводить стационарно и с помощью мобильных групп.