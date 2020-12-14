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Расшифровано послание серийного убийцы "Зодиака", которое не могли прочесть полвека

Расшифровано послание серийного убийцы "Зодиака", которое не могли прочесть полвека
01:18 Сегодня Телеграф

Серийный убийца по кличке "Зодиак", забравший жизни как минимум пяти человек 50 лет назад, до сих пор не пойман. Однако следствию удалось сделать прорыв в расследовании и расшифровать его послание, которое убийца отослал в газету San Francisco Chronicle 8 ноября 1969 года.

Об этом сообщила пресс-служба ФБР Сан-Франциско.

"Надеюсь, что вам не скучно, пока вы пытаетесь меня поймать. Это был не я в телепрограмме[...] Я не боюсь газовой камеры, потому что она поскорее отправит меня в рай, так как у меня теперь достаточно рабов, которые на меня пашут", - говорится в послании.

Телепрограмма, о которой говорится в послании преступника, - это телешоу Джима Данбара "AM San Francisco", где в октябре 1969 года гостем студии был юрист Мелвин Белли.

Тогда на прямой эфир позвонил якобы "Зодиак", и заявил: "Я не хочу идти в газовую камеру".

Расшифровщиков, занимавшихся "посланием 340", трое: веб-дизайнер из Вирджинии Дэвид Оранчак, математик из Австралии Сэм Блейк и программист из Бельгии Ярл ван Эйке, который является автором одной из программ для расшифровки кодов AZD.

Как удалось расшифровать послание:

В выложенном на YouTube видео Дэвид Оранчак, занимавшийся этой проблемой с 2006 года, рассказывает, что на расшифровку ушло много месяцев, и объясняет, как именно это удалось сделать с помощью Блейка и Эйка.

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Все по теме:

США, ФБР, Зодиак, Серийный убийца.

Автор:

Телеграф
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