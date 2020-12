Расшифровано послание серийного убийцы "Зодиака", которое не могли прочесть полвека

Серийный убийца по кличке "Зодиак", забравший жизни как минимум пяти человек 50 лет назад, до сих пор не пойман. Однако следствию удалось сделать прорыв в расследовании и расшифровать его послание, которое убийца отослал в газету San Francisco Chronicle 8 ноября 1969 года.

Об этом сообщила пресс-служба ФБР Сан-Франциско.

"Надеюсь, что вам не скучно, пока вы пытаетесь меня поймать. Это был не я в телепрограмме[...] Я не боюсь газовой камеры, потому что она поскорее отправит меня в рай, так как у меня теперь достаточно рабов, которые на меня пашут", - говорится в послании.

#Breaking - Our statement regarding the #Zodiac cipher: pic.twitter.com/cJCtlDEbMw

— FBI SanFrancisco (@FBISanFrancisco) December 11, 2020