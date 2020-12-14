Расшифровано послание серийного убийцы "Зодиака", которое не могли прочесть полвека

Серийный убийца по кличке "Зодиак", забравший жизни как минимум пяти человек 50 лет назад, до сих пор не пойман. Однако следствию удалось сделать прорыв в расследовании и расшифровать его послание, которое убийца отослал в газету San Francisco Chronicle 8 ноября 1969 года.

Об этом сообщила пресс-служба ФБР Сан-Франциско.

"Надеюсь, что вам не скучно, пока вы пытаетесь меня поймать. Это был не я в телепрограмме[...] Я не боюсь газовой камеры, потому что она поскорее отправит меня в рай, так как у меня теперь достаточно рабов, которые на меня пашут", - говорится в послании.

Телепрограмма, о которой говорится в послании преступника, - это телешоу Джима Данбара "AM San Francisco", где в октябре 1969 года гостем студии был юрист Мелвин Белли.

Тогда на прямой эфир позвонил якобы "Зодиак", и заявил: "Я не хочу идти в газовую камеру".

Расшифровщиков, занимавшихся "посланием 340", трое: веб-дизайнер из Вирджинии Дэвид Оранчак, математик из Австралии Сэм Блейк и программист из Бельгии Ярл ван Эйке, который является автором одной из программ для расшифровки кодов AZD.

Как удалось расшифровать послание:

В выложенном на YouTube видео Дэвид Оранчак, занимавшийся этой проблемой с 2006 года, рассказывает, что на расшифровку ушло много месяцев, и объясняет, как именно это удалось сделать с помощью Блейка и Эйка.