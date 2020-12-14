Мужчина устроил дикое шоу на крыле готовившегося к вылету самолета и сразу же поплатился за это (видео)

В международном аэропорту Лас-Вегаса Маккаран в субботу, 12 декабря, произошел беспрецедентный случай - мужчина проник на крыло самолета американской авиакомпании Alaska Airlines.
Видео произошедшего попало в сеть и тут же стало вирусным.
На размещенных в кадрах видно, как мужчина сначала ползает и прогуливается по крылу воздушного судна, затем карабкается вверх по его краю и, соскальзывая, падает на землю с высоты.
Как сообщает NBC, этот человек перепрыгнул через забор аэропорта, прежде чем добраться до крыла пассажирского самолета Alaska Airlines.
Он был взят под стражу и доставлен в медицинское учреждение, сообщил официальный представитель аэропорта Джо Рэйчел.
Власти считают, что мужчина, имя которого не названо, может страдать психическим заболеванием или психическим расстройством.