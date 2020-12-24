Великобритания и ЕС договорились о сделке по Brexit

В четверг, 24 декабря, Великобритания с ЕС наконец достигли договоренностей по торговому соглашению после "Брекзита".

Об этом на пресс-конференции в Брюсселе сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам у Евросоюза появилось "справедливое и сбалансированное соглашение с Великобританией, которое защитит наши европейские интересы, обеспечит честную конкуренцию и столь необходимую предсказуемость для рыболовецкого промысла".

В свою очередь премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также подтвердил достижение консенсуса. "Соглашение достигнуто", - так он прокомментировал данное событие.

А тем временем, глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье на пресс-конференции добавил, что сделка подводит итог "очень интенсивному четырехлетнему периоду, и в первую очередь - последним девяти месяцам, в течение которых мы вели диалог о планомерном выходе Великобритании из ЕС и совершенно новом партнерстве".

Стоит напомнить, что 23 декабря в Британии обнаружили еще одну модификацию коронавируса из ЮАР.