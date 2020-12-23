В Великобритании выявлено два случая коронавируса - один из Южной Африки

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что в стране выявлено два случая другого "более заразного" варианта коронавируса. Оба случая заражения связаны с Южной Африкой, где этот вирус резко увеличил число заболевших.

Об этом сообщает BBC.

Два недавно идентифицированных типа - первый обнаруженный в Великобритании и южноафриканский вариант - имеют некоторое сходство, но развивались они отдельно.

У обоих есть мутация под названием N501Y, что находится в важной части вируса, которую он использует для заражения клеток организма.

"Мы невероятно благодарны правительству Южной Африки за строгость их научных знаний, открытость и прозрачность, с которыми они действовали", - сказал Хєнкок.

Напомним, что новый штамм коронавируса был обнаружен не только в Великобритании, но также и в Европе, Африке, Австралии, Нидерландах и Дании.

А тем временем в Лондоне, где было решено ввести жесткий локдаун, опустошены все улицы.