Новая форма коронавируса замечена еще в трех странах

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новый штамм коронавируса был обнаружен не только в Великобритании, но и в ряде других стран.

Как сообщает BBC, вирус-мутант был найден в Нидерландах, Дании и Австралии.

По заявлению ВОЗ, новый штамм не считается более смертоносным, однако распространяется значительно быстрее.

Также эксперты отмечают, что нет оснований предполагать, будто мутировавший вирус будет как-то иначе реагировать на вакцины.

Отметим, что из-за новостей о новой мутации SARS-CoV-2 ряд стран запретили гражданам посещать Британию. Среди них Ирландия, Нидерланды и Бельгия.

Помимо того, власти Италии, Германии и Франции заявили, что рассматривают возможность приостановки полетов в Британию.

О подобных планах также заявила Австрия. В Испании же хотят дождаться "согласованного решения ЕС" по этому вопросу.

Власти Израиля, в свою очередь, ввели двухнедельный карантин для всех, кто прибывает из Соединенного королевства.

Напомним, в Лондоне и на юго-востоке Англии вводят тотальный локдаун, из-за чего жители британской столицы массово покидают город.