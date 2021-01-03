Трамп требовал от властей Джорджии пересчитать голоса в его пользу: запись разговора слили в сеть

Действующий президент США Дональд Трамп просил госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера "найти для него 11780 голосов", чтобы обеспечить его победу на выборах в этом штате.

Как утверждает издание Washinghton Post, в его распоряжение попала запись разговора Трампа и Раффенспергера, который состоялся 2 января.

"Смотри. Все, что я хочу - это найти 11780 голосов. Потому что мы выиграли этот штат", - якобы говорит Трамп.

Он просил госсекретаря Джорджии устроить пересчет голосов, вследствие которого можно было бы показать победу Трампа над его оппонентом Джо Байденом хотя бы на 1 голос (разрыв между Байденом и Трампом в Джорджии составил 11 779 голосов).

В ходе разговора, Раффенспергер заверял действующего президента США, что тот располагает ложными данными и убеждал, что в Джорджии голоса подсчитаны абсолютно точно. Впрочем, Трамп в это не поверил.

"Невозможно. Мы выиграли штат с перевесом в сотни тысяч голосов", - заявил Трамп.

Как сообщалось ранее, Сенат США смог преодолеть вето Трампа и принять оборонный бюджет на 2021 год.