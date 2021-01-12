Вырезали слово "Трамп": во Флориде неизвестные поиздевались над ламантином (видео)

В верховьях реки Хомосасса во Флориде обнаружили ламантина, которому неизвестные вырезали на спине слово "Трамп".

Об этом сообщило местное издание Citrus County Chronicle

"По моему опыту, это очень нехарактерно для этого сообщества. Сохранение дикой природы является основной ценностью в округе Цитрус. Вот почему его называют Берегом природы", - сказал старший федеральный инспектор по охране дикой природы Крейг Каванна.

Ламантины во Флориде защищены законом о защите исчезающих видов.

Несмотря на то, что животное сильных повреждений не получило, злоумышленнику все равно грозит штраф в размере 50 тысяч долларов (1,4 миллиона гривен) и/или лишение свободы на срок до одного года.

Ламантины - водные млекопитающие, достигающие размеров около 3 метров и веса в среднем весят 200-600 кг, однако были замечены и крупные особи весом около 1,5 тонны. Ведут неторопливый образ жизни на мелководье, где питаются водорослями.

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