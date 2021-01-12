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Умер миллиардер-спонсор Трампа

Умер миллиардер-спонсор Трампа
18:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В возрасте 87 лет в Малибу (Калифорния) умер американский миллиардер Шелдон Адельсон, прославившийся активной поддержкой действующего президента США Дональда Трампа. 

Об этом сообщает Reuters

Адельсон являлся главой империи казино, ведущей свою деятельность на территории США, а также в Сингапуре и Макао. 

Он и его супруга в 2016 году выделили на президентскую кампанию Трампа 20 миллионов долларов, и еще 5 миллионов на его инаугурацию. 

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, в январе 2021 года Адельсон занимал 38-е место в списке богатейших людей планеты. Его состояние оценивалось в 33,4 миллиардов долларов США. 

Помимо того, он известен как сторонник Израиля и премьера Биньямина Нетаньяху. 

Как сообщалось ранее, политолог рассказал, какие выводы стоит сделать из попытки госпереворота в США.

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Все по теме:

США, Смерть, Шелдон Адельсон.

Автор:

Телеграф
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