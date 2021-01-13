Настоящий развалил бы Капитолий одним ударом: на беспорядках в США заметили двойника Чака Норриса (фото)

Американского актера и мастера боевых искусств Чак Норриса заподозрили в участии в протестах в поддержку действующего президента США Дональда Трампа.

Фотографию, на которой якобы изображен артист, изначально опубликовал один из участников штурма Капитолия Мэтт Бледсо, а затем снимок появился в соцсетях.

В сети сторонник Трампа опубликовал фотографию с человеком, похожим на героя боевиков

Сам Чак Норрис сообщил, что не был возле здания Конгресса в Вашингтоне (Капитолий), когда там происходили беспорядки.

Актер написал в своем Twitter, что был человек, который на него похож.

"Недавно я узнал, что во время беспорядков в Капитолии в Вашингтоне был двойник Чака Норриса. Это был не я, и меня там не было", — написал актер.

Норрис выразил мнение, что в американском обществе "нет места насилию любого рода". Он добавил, что всегда выступал и будет выступать за закон и порядок.

Под постом появились первые комментарии, где пользователи пишут, что настоящий Чак Норрис развалил бы здание Капитолия одним ударом.

Также многие поддерживают актера и выражают благодарность.

Как сообщалось, 6 января, перед тем, как Конгресс США должен был утвердить избрание Джо Байдена президентом, сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание. Протестующие попытались устроить госпереворот.

Позже здание Капитолия в Вашингтоне было очищено от митингующих.