"Охота на ведьм": в США новый скандал вокруг импичмента Трампа

Вице-президент Майк Пенс заявил во вторник спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси, что он против применения 25-й поправки об отстранении президента Дональда Трампа от должности после того, как на прошлой неделе сторонники президента Дональда Трампа осадили Капитолий США.

Об этом он сообщил в письме, опубликованном его офисом, когда Палата представителей готовилась проголосовать по необязательной резолюции, призывающей его использовать 25-ю поправку к Конституции США.

Пенс сказал Пелоси, что вся энергия администрации сосредоточена на обеспечении упорядоченного перехода, и призвал ее и других членов Конгресса избегать действий, которые "еще больше разожгли бы страсти".

"Работайте с нами, чтобы снизить температуру и объединить нашу страну, пока мы готовимся к инаугурации избранного президента Джо Байдена в качестве следующего президента Соединенных Штатов", - сказал он.

Пенс и Трамп провели свой первый разговор в Белом доме в понедельник вечером после нескольких дней молчания после беспорядков и публичного упрека Трампа Пенса за то, что он не пытался заблокировать удостоверение Конгресса победы Коллегии выборщиков Байдена.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сказал, что использование 25-й поправки для его отставки "не представляет для меня никакого риска", и назвал угрозу повторного импичмента "очередной охотой на ведьм".

Стоит напомнить, что демократы обвиняют Трампа в подстрекательстве к беспорядкам у Капитолия на прошлой неделе.