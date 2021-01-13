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Ярый поклонник Трампа найден мертвый после штурма Капитолия: подробности

Ярый поклонник Трампа найден мертвый после штурма Капитолия: подробности
Обновлено 12:54 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Поклонник президента США Дональда Трампа был найден мертвым в своем подвале полность залитом кровью, через несколько дней после ареста во время беспорядков в Капитолии.

Об этом сообщили thesun.co.uk.

53-летний Кристофер Стэнтон Джорджия был обвинен на прошлой неделе в причастности к хаосу в Капитолии.

На данный момент причина его смерти пока не подтверждена, ведется расследование.

Согласно предоставленной информации, полицейские также забрали из дома жертвы две полуавтоматические винтовки SKS. 

В отчете полиции говорилось, что Джорджию утром в субботу 9 января нашла его жена, которая сообщила полицейским, что "везде кровь". Его тело было найдено в подвале их дома в Альфаретте, штат Джорджия. 

Ранее Кристоферу было предъявлено обвинение в попытке "проникнуть в определенную собственность, то есть на территорию Капитолия Соединенных Штатов, вопреки воле полиции Капитолия Соединенных Штатов" до его смерти. 

В профиле LinkedIn, который, предположительно пренадлежал ему, он упоминает, что работал региональным менеджером в BT&T, банковской компании, базирующейся в Северной Каролине.

Стоит напомнить, что в США в первые за 70 лет казнили женщину, после двух "отсрочек".

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Все по теме:

США, Дональд Трамп, Кристофер Стэнтон.

Автор:

Телеграф
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