В США после двух отсрочек впервые за 70 лет казнили женщину

Осужденная в США Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.

Ее казнили с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

Об этом сообщает ВВС.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до смертельной инъекции судья Джеймс Хэнлон отсрочил казнь, так как обвиняемая страдала психическим расстройством и не могла понимать, почему ее казнили. Это был второй раз, когда казнь Монтгомери откладывали. Дата ее казни была первоначально назначена на декабрь прошлого года, но была отложена после того, как ее адвокаты заразились Covid-19.

52-летняя Монтгомери стала первой федеральной заключенной женщиной, казненная правительством США за 67 лет. Ее объявили мертвой в 01:31 (06:31 по Гринвичу).

По словам свидетелей, женщина, стоявшая рядом с Монтгомери во время казни, сняла с лица маску заключенного и спросила ее, не хочет ли она сказать последние слово. Монтгомери ответил "нет" и больше ничего не сказал.

Адвокат Монтгомери Келли Генри заявила, что всем, кто участвовал в казни, "должно быть стыдно, а казнь Лизы Монтгомери была далека от правосудия".

Напомним, ее обвинили в убийстве беременной женщины, перед тем она вырезала и похитила ее ребенка в Миссури в 2004 году. Ее жертва, 23-летняя Бобби Джо Стиннетт, истекла кровью.

Ранее сообщалось, что власти США после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь в конце июня прошлого года приняли решение восстановить смертную казнь на федеральном уровне.