В США судья отсрочил казнь женщины за несколько часов до инъекции: названа причина

Всего за несколько часов до смертельной инъекции судья Джеймс Хэнлон отсрочил казнь единственной женщины в камере смертников Лизы Монтгомери.

Об этом сообщает ВВС.

По мнению суда, она не может рационально понять, почему ее решили казнить.

Адвокаты Монтгомери утверждали, что у нее повреждения мозга и тяжелое психическое заболевание, которое усугубилось сексуальными пытками со стороны ее опекунов.

Судья решил, что сначала должно быть проведено слушание по вопросам компетенции.

В 2004 году в штате Миссури Лиза Монтгомери убила беременную женщину, прежде чем вырезать и похитить ребенка. Сейчас женщине 52 года и она стала бы первой федеральной заключенной, казненной за почти 70 лет.

Казнь запланирована была на 12 января в Терре-Хот, штат Индиана.

Это второй раз, когда казнь Монтгомери откладывается. Дата ее казни была первоначально назначена на декабрь прошлого года, но была отложена после того, как ее адвокаты заразились Covid-19.

Ранее сообщалось, что власти США после отмены 17-летнего моратория на смертную казнь в конце июня прошлого года приняли решение восстановить смертную казнь на федеральном уровне.