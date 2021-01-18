В США мужчина угнал автомобиль с ребенком внутри, но затем вернулся и отчитал мать за безответственность

В городе Бивертон, штат Орегон, преступник угнал автомобиль Honda Pilot у неосторожной женщины, которая отошла в магазин, оставив ключи в машине. Однако заметив на заднем сидении маленького ребенка, угонщик вернулся обратно, отдал ребенка женщине и опять скрылся на ее машине.

Об этом пишет местное издание The Oregonian.

По словам полиции, угонщик, вернувшись на место преступления, отчитал женщину за безответственное обращение с ребенком и даже пригрозил вызвать полицию.

Женщина утверждает, что припарковалась у входной двери магазина и вошла внутрь, чтобы купить молока и мяса. При этом она утверждает, что не отходила от авто на расстояние далее чем 15 футов (4,5 метра), в связи с чем оставила автомобиль с работающим двигателем и незапертой дверью.

"То, что она сделала, не было преступлением. Она была в пределах видимости и слышимости своего ребенка", - пояснили в полиции.

Правоохранители также выразили благодарность угонщику за "проявление порядочности", однако от уголовной ответственности это его не спасет.

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