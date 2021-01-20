Байден выдвинул на высокий пост женщину-трансгендера: что о ней известно

Новоизбранный президент США Джо Байден выбрал министра здравоохранения Пенсильвании Рейчел Левин своим помощником министра здравоохранения. Таким образом, Левин станет первым в истории федеральным чиновником-трансгендером, утвержденным Сенатом США.

Об этом сообщили theguardian.com.

Левин, педиатр по образованию, в прошлом году была публичным лицом борьбы с коронавирусом в Пенсильвании. Ранее она возглавляла клинику здоровья подростков в Пенсильванском университете, прежде чем была назначена генеральным врачом губернатором штата Томом Вольфом, а затем единогласно утверждена на посту министра здравоохранения в 2017 году.

Рейчел Левин родом из Уэйкфилда, Массачусетс. Она еврейка и выросла в еврейской школе, вспомнив, что пока она росла, ее раввин не говорил о проблемах ЛГБТ. Она получила аттестат о среднем образовании в школе Белмонт Хилл в Белмонте, штат Массачусетс.

Выпускница Гарварда и Медицинской школы Тулейна, Левин является президентом Ассоциации государственных и территориальных органов здравоохранения. В прошлом она писала об опиоидном кризисе, медицинской марихуане, подростковой медицине, расстройствах пищевого поведения и ЛГБТ-медицине.

Левин уже является одним из немногих избранных трансгендеров в стране. Когда Вольф назначил ее секретарем по вопросам здравоохранения, она сказала, что села, чтобы поговорить один на один с официальными лицами, чтобы поговорить о медицине и общественном здравоохранении, сообщает Washington Post. "За очень редким исключением, то, что я трансгендер, не проблема", - сказала она в интервью.

Но это не значит, что она не сталкивалась с дискриминацией. Во время обсуждения законопроекта о туалетах трансгендеров в Северной Каролине председатель Техасской республиканской партии однажды написал в Твиттере: "Вы в общественном туалете, и этот человек входит. Что вы делаете?" К посту была прикреплена фотография Левина.

На своем новом посту Левин будет работать вместе с избранным Байденом министром здравоохранения Ксавьером Бесеррой и координатором реагирования на коронавирус Джеффом Зиентсом.

В то же время на это назначение отрегарировала скандальная журналистка Ксения Собчак.

"Ричард Левин родился в ортодоксальной еврейской семье. С 2001 года Левин посещал врача и готовился к переходу. Раньше Ричард был женат на своей бывшей однокурснице по медицинскому вузу. У бывших супругов есть двое общих детей", - об этом рассказала она в своем комментарии.

В свою очередь пользователи сети также не оставили без внимания данную новость.

Многим не понравилось решение Байдена, другие люди шутили по данному поводу.

Стоит напомнить, что по итогам голосования выборщиков Джо Байден, набравший 273 голоса, стал новым главой страны. 20 января пройдет церемония в честь вступления Байдена на должность президента. "Телеграф" собрал несколько фактов, которые хорошо характеризуют нового главу Америки.