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Байден выдвинул на высокий пост женщину-трансгендера: что о ней известно

Байден выдвинул на высокий пост женщину-трансгендера: что о ней известно
08:05 Сегодня Телеграф Фото: wikipedia

Новоизбранный президент США Джо Байден выбрал министра здравоохранения Пенсильвании Рейчел Левин своим помощником министра здравоохранения. Таким образом, Левин станет первым в истории федеральным чиновником-трансгендером, утвержденным Сенатом США.

Об этом сообщили theguardian.com.

Левин, педиатр по образованию, в прошлом году была публичным лицом борьбы с коронавирусом в Пенсильвании. Ранее она возглавляла клинику здоровья подростков в Пенсильванском университете, прежде чем была назначена генеральным врачом губернатором штата Томом Вольфом, а затем единогласно утверждена на посту министра здравоохранения в 2017 году.

Рейчел Левин родом из Уэйкфилда, Массачусетс. Она еврейка и выросла в еврейской школе, вспомнив, что пока она росла, ее раввин не говорил о проблемах ЛГБТ. Она получила аттестат о среднем образовании в школе Белмонт Хилл в Белмонте, штат Массачусетс.

Выпускница Гарварда и Медицинской школы Тулейна, Левин является президентом Ассоциации государственных и территориальных органов здравоохранения. В прошлом она писала об опиоидном кризисе, медицинской марихуане, подростковой медицине, расстройствах пищевого поведения и ЛГБТ-медицине.

Левин

Левин уже является одним из немногих избранных трансгендеров в стране. Когда Вольф назначил ее секретарем по вопросам здравоохранения, она сказала, что села, чтобы поговорить один на один с официальными лицами, чтобы поговорить о медицине и общественном здравоохранении, сообщает Washington Post. "За очень редким исключением, то, что я трансгендер, не проблема", - сказала она в интервью. 

Но это не значит, что она не сталкивалась с дискриминацией. Во время обсуждения законопроекта о туалетах трансгендеров в Северной Каролине председатель Техасской республиканской партии однажды написал в Твиттере: "Вы в общественном туалете, и этот человек входит. Что вы делаете?" К посту была прикреплена фотография Левина. 

На своем новом посту Левин будет работать вместе с избранным Байденом министром здравоохранения Ксавьером Бесеррой и координатором реагирования на коронавирус Джеффом Зиентсом.

В то же время на это назначение отрегарировала скандальная журналистка Ксения Собчак.

"Ричард Левин родился в ортодоксальной еврейской семье. С 2001 года Левин посещал врача и готовился к переходу. Раньше Ричард был женат на своей бывшей однокурснице по медицинскому вузу. У бывших супругов есть двое общих детей", - об этом рассказала она в своем комментарии.

В свою очередь пользователи сети также не оставили без внимания данную новость.

Многим не понравилось решение Байдена, другие люди шутили по данному поводу.

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Стоит напомнить, что по итогам голосования выборщиков Джо Байден, набравший 273 голоса, стал новым главой страны. 20 января пройдет церемония в честь вступления Байдена на должность президента. "Телеграф" собрал несколько фактов, которые хорошо характеризуют нового главу Америки.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Джо Байден, Рейчел Левин.
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