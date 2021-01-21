Китайские дипломаты попали в скандал из-за твита: что об этом известно

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт китайского посольства в США, нарушившего политику компании в отношении дегуманизации.

Об этом сообщает CNBC.

В этом месяце аккаунт китайского посольства @ChineseEmbinUS написал в Твиттере, что благодаря политике китайских властей уйгурские женщины перестали быть "машинами для производства детей".

Социальная сеть Twitter скрыла пост спустя 24 часа.

"Мы приняли меры в отношении твита за нарушение нашей политики против дегуманизации", - пояснил представитель Twitter.

Известно, что компания также приняла все необходимые меры по данному сообщению за нарушение политики обесчеловечивания. Отмечается, что с 8 января на странице посольства Китая в США больше не появлялось никаких новых постов.

Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. Этнические уйгуры в Китае, в течение многих лет подвергались репрессиям со стороны правительства Китая, согласно данным ООН, США и Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter ограничила к просмотру официальную страницу российской вакцины от коронавируса "Спутник V".