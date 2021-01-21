Скачать
Четверг, 21.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Кличко метит на место Зеленского: может ли мэр Киева стать президентом и на чьей стороне олигархи
Кличко метит на место Зеленского: может ли мэр Киева стать президентом и на чьей стороне олигархи
Геннадий Москаль: К власти пришли люди, которые ничего не смыслят в госуправлении. И даже учиться не хотят
Геннадий Москаль: К власти пришли люди, которые ничего не смыслят в госуправлении. И даже учиться не хотят
Оттепель, дожди и гололед: прогноз погоды до конца недели
Оттепель, дожди и гололед: прогноз погоды до конца недели
"Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории
"Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории

Китайские дипломаты попали в скандал из-за твита: что об этом известно

Китайские дипломаты попали в скандал из-за твита: что об этом известно
Обновлено 08:36 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Администрация социальной сети Twitter заблокировала аккаунт китайского посольства в США, нарушившего политику компании в отношении дегуманизации.

Об этом сообщает CNBC.

В этом месяце аккаунт китайского посольства @ChineseEmbinUS написал в Твиттере, что благодаря политике китайских властей уйгурские женщины перестали быть "машинами для производства детей".

Социальная сеть Twitter скрыла пост спустя 24 часа.

"Мы приняли меры в отношении твита за нарушение нашей политики против дегуманизации", - пояснил представитель Twitter.

Известно, что компания также приняла все необходимые меры по данному сообщению за нарушение политики обесчеловечивания. Отмечается, что с 8 января на странице посольства Китая в США больше не появлялось никаких новых постов.

Уйгуры - тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР. По вероисповеданию уйгуры - мусульмане-сунниты. Этнические уйгуры в Китае, в течение многих лет подвергались репрессиям со стороны правительства Китая, согласно данным ООН, США и Великобритании.

Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Twitter ограничила к просмотру официальную страницу российской вакцины от коронавируса "Спутник V".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
Просмотры: 156

Все по теме:

Китай, США, Twitter.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Уволили за наркотики и психи на работе": стало известно о личности мужчины, расчленившего двух человек в Одессе
02 Подозреваемую в сепаратизме Штепу отправили под арест
03 Сеть озадачил новый кабинет Зеленского (фото)
04 Зеленскому жалко друзей: в сети метко пошутили о назначении Скичко главой Черкасской ОГА
05 "Обнаженное" фото, отправленное 13-летней школьницей "другу", всплыло в школьном чате: подробности неприятной истории
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Виноваты все мы&quot;: журналист назвал причины скандала с пророссийской блогером в Киеве
"Виноваты все мы": журналист назвал причины скандала с пророссийской блогером в Киеве
Байден в первый же день президенства взялся уничтожать наследие Трампа
Байден в первый же день президенства взялся уничтожать наследие Трампа
Китайские дипломаты попали в скандал из-за твита: что об этом известно
Китайские дипломаты попали в скандал из-за твита: что об этом известно
Эффектная дата 21.01.2021: что означает и чего ожидать от этого дня
Эффектная дата 21.01.2021: что означает и чего ожидать от этого дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь