Билл Клинтон уснул на инаугурации Байдена: курьезное видео

Экс-президент США 74-летний Билл Клинтон во время инаугурационной речи 46-президента Джо Байдена задремал. Момент зафиксировали видеокамеры.

«42-й президент «определенно спит», - прокомментировали ситуацию авторы The New York Post.

При этом рядом с ним была его жена Хиллари Клинтон, а также Джордж Буш-младший и уходящий вице-президент Майк Пенс.

Билл Клинтон занимал пост президента США с 1993 по 2001 год. В 2016 году с экс-главой Белого дома произошел курьезный случай. Клинтон также задремал в тот момент, когда его участвовавшая в выборах супруга начала произносить финальную речь на съезде демократов. После этого видео, на кадрах которого Билл уснул, поделился в то время главный оппонент Хилари Клинтон Дональд Трамп. Ролик он сопроводил комментарием, что «даже Билл устал от того, как лжет его жена».

Как сообщалось, 21 января Джо Байден принял присягу и стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовали экс-президенты США Барак Обама, Джордж Буш-младший и Билл Клинтон. Бывший президент Дональд Трамп на инаугурацию преемника Джо Байдена не пришел, тем самым нарушил многолетнюю традицию.