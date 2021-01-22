Пионтковский заговорил о пожизненном для Трампа и предрек ему уход из политики

Бывший президент США Дональд Трамп, скорее всего, будет впредь заниматься гольфом, иначе ему может грозить не только импичмент, но и уголовное преследование.

Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в комментарии "ГОРДОН".

"Думаю, Трамп немного остынет и его семья (у него очень умный зять) объяснит, что ему лучше, как говорят русские, не рыпаться, - сказал он.

Политолог отметил, что сейчас Трампу придется разбираться с кучей уголовных дел о мошенничестве и экономических преступлений. Помимо того над ним нависла угроза импичмента.

Таким образом, считает Пионтковский, если экс-президент будет вызывающе себя вести, то решение по импичменту быстро примут, что запретит ему занимать какие-либо должности.

"Слава богу, нет смертной казни, но на пожизненное это потенциально тянет. Поэтому, я думаю, Трамп, скорее всего, будет заниматься гольфом", - сказал он.

Отметим, что эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса ранее заявил "Телеграфу", что политическая карьера Трампа подошла к концу, однако его идеи продолжат жить, о чем можно судить и с результатов выборов и с попытки его сторонников штурмовать Капитолий.