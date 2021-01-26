В США сделали еще один шаг в деле об импичменте Трампа

Демократы Палаты представителей передали в Сенат дело об импичменте Дональда Трампа, но сенаторы-республиканцы ослабили свою критику в адрес бывшего президента и избегали призывов осудить его за смертельную осаду в Капитолий США.

Об этом сообщили АР.

Сразу девять прокуроров Палаты представителей несли единственное обвинение в импичменте в "подстрекательстве к восстаник" через Капитолий, совершив торжественный и церемониальный марш к Сенату по тем же залам, которые мятежники разграбили несколько недель назад. Но республиканские осуждения Трампа остыли после беспорядков 6 января. Вместо этого республиканцы представляют клубок юридических аргументов против легитимности судебного разбирательства и задаются вопросом, действительно ли неоднократные требования Трампа отменить выборы Джо Байдена были подстрекательством.

Сенатор Джон Корнин, из штата Техас, спросил, начнет ли Конгресс проводить процессы импичмента бывших чиновников, что дальше: "Можем ли мы вернуться и судить президента Обаму?".

При этом, предположил он, Трамп уже привлечен к ответственности. "Один из способов наказания в нашей системе - поражение на выборах".

Так, судебный процесс в Сенате начнется 8 февраля, и дело против Трампа, первого бывшего президента, которому грозит импичмент, станет испытанием для политической партии, которая все еще пытается подготовиться к эпохе после Трампа. Сенаторы-республиканцы уравновешивают требования богатых доноров, дистанцирующихся от Трампа, и избирателей, требующих лояльности к нему. Один республиканец, сенатор Роб Портман из Огайо, объявил в понедельник, что не будет добиваться переизбрания в 2022 году, сославшись на поляризованную политическую атмосферу.

Для демократов тон, тональность и продолжительность предстоящего судебного процесса на столь раннем этапе президентства Байдена представляет собой проблему, вынуждающую их найти баланс между их клятвой привлечь Трампа к ответственности и их стремлением выполнить приоритеты новой администрации после их разгрома и контролем Палаты представителей, Сената и Белого дома.

Сам Байден сказал CNN в понедельник, что суд по делу об импичменте "должен произойти". Признавая, какое влияние это может иметь на его повестку дня, он сказал, что "эффект был бы хуже, если бы этого не произошло".

В свою очередь, по мнению Байдена, недостаточно республиканских сенаторов проголосуют за импичмент, чтобы осудить его, хотя результат мог бы быть другим, если бы у Трампа оставалось шесть месяцев до его срока.

Ранее лидер сенатского большинства Чак Шумер сказал, что отказ от проведения судебного разбирательства будет означать "получение разрешения на освобождение от тюрьмы" для других обвиняемых в правонарушениях на пути к выходу. По его словам, республиканцы, похоже, больше стремятся спорить по поводу судебного процесса, чем по существу дела, возможно, чтобы не осуждать "роль Трампа в подстрекательстве подлого нападения" на Капитолий. Шумер сказал, что есть только один вопрос, "сенаторам обеих партий придется ответить перед Богом и своей совестью: виновен ли бывший президент Трамп в подстрекательстве к восстанию против Соединенных Штатов?".

Стоит напомнить, что ранее экс-президент США Дональд Трамп, после того, как на вертолете покинул Белый дом 20 января, накануне инаугурации Джо Байдена, впервые вышел на публику и пообщался с журналистом.