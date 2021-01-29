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Штурмовавший Капитолий "викинг" пошел против Трампа

Штурмовавший Капитолий "викинг" пошел против Трампа
Обновлено 13:50 Сегодня Телеграф

Самый харизматичный участник штурма Капитолия "викинг" Джейкоба Энтони Ченсли решил поддержать сторону своих политических оппонентов из лагеря Демократической партии США. Он готов свидетельствовать на  слушаниях по импичменту  против экс-президента Дональда Трампа, сообщает Associated Press.

По словам адвоката "викинга" Альберта Уоткинса его подзащитный был "очарован" и принял участие в штурме Капитолия сугубо по приглашению экс-президента США. Он считал, что Дональд Трамп подпишет помилование для своих сторонников. Однако, глава Белого Дома отказался это сделать.

"Он почувствовал себя так, словно президент предал его", - заявил Уоткинс. Сейчас юрист пытается донести позицию подзащитного до членов сената.

Джейкоба Энтони Ченсли проснулся знаменитым на весь мир, после того как, в ходе протестов проник в здание конгресса США в меховой шапке с рогами и копьем. Сейчас  "викинг"  находится под арестом. Ему инкриминируют преднамеренное вторжение и нахождение на режимном объекте без полномочий. Кроме "шамана" еще 4 человека заявили, что на штурм Капитолия их подвигли слова Трампа.

Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где американский Конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов. Вскоре активисты пошли на штурм правительственного здания. В результате беспорядков погибли пять человек.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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США, Дональд Трамп, штурм Капитолия.
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