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Митинг в США со штурмом Капитолия обошелся в $500 тысяч: названы имена спонсоров

Митинг в США со штурмом Капитолия обошелся в $500 тысяч: названы имена спонсоров
Обновлено 09:08 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Одними из спонсоров митинга сторонников Дональда Трампа, который проиграл выборы президента США, были сторонники теории заговоров и доноры Республиканской партии.

Об этом сообщили в The Wall Street Journal.

В частности, одним из них был Алекс Джонс, известный в США радиоведущий, сторонник теории заговоров. Его страницы в соцсетях уже заблокированы из-за распространения дезинформации. 

Стоит отметить, что сперва Джонс хотел предоставить 50 тысяч долларов организаторам за возможность ему выступить на митинге. Однако благодаря Джули Дженкинс Фанчелли, семья которой владеет сетью супермаркетов Publix, эта сумма выросла до 300 тысяч долларов.

В общем, бюджет составлял 500 тысяч долларов. 

При этом, Фанчелли раньше делала взносы на счет Республиканской партии, от которой Трамп и баллотировался на должность. Только за время избирательной кампании она пожертвовала почти один миллион долларов.

В издании отмечают, что вклад Джонса потратили на мероприятие, которое состоялось 5 января, то есть за день до захвата Капитолия. Хотя очевидцы указывают, что тот же присутствовал на митинге 6 января и в призвал участников быть мирными и принять участие в другом митинге. До последнего причастны финансистка Кэролин Рен, которая связана с Фанчелли. Также известно, что Рен помогала в организации и других мероприятий в поддержку Трампа, которые происходили 6 января.

Напомним, что от бывшего президента США Дональда Трампа отказались его адвокаты. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Вашингтон, Митинг, Капитолий.
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