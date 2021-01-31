Импичмент Трампа: бывшего президента США бросили адвокаты

Бывшего президента США Дональда Трампа покидают его адвокаты.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на свои источники.

По данным издания, речь идет о пяти юристах - Бутче Бауэрсе, Деборе Барбье, Джоше Ховарде, Джонни Гассере и Греге Харрисе.

Отмечается, что Трамп хотел, чтобы адвокаты сфокусировали линию защиты на том, что во время выборов у него, вследствие массовых фальсификаций, украли голоса.

Адвокаты же настаивали на акцентировании внимания на теме законности объявления импичмента Трампу после того, как он покинул свой пост.

По информации журналистов CNN, Трамп не воспринял дискуссии о том, как следует действовать адвокатам.

Дело об импичменте Трампа начало набирать обороты после попыток его сторонников штурмовать здание Капитолия. После этого в Конгрессе начали активно продвигать документ об отстранении от его власти.