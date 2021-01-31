Скачать
Воскресенье, 31.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Украинские защитники устроили перестрелку с боевиками на Донбассе. За сутки пострадали обе стороны
Украинские защитники устроили перестрелку с боевиками на Донбассе. За сутки пострадали обе стороны
Импичмент Трампа: бывшего президента США бросили адвокаты
Импичмент Трампа: бывшего президента США бросили адвокаты
На протестах в России оцепления и отключения связи: задержали уже более тысячи человек
На протестах в России оцепления и отключения связи: задержали уже более тысячи человек
Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону
Сборная Украины завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону

Импичмент Трампа: бывшего президента США бросили адвокаты

Импичмент Трампа: бывшего президента США бросили адвокаты
Обновлено 17:14 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Бывшего президента США Дональда Трампа покидают его адвокаты. 

Об этом сообщил CNN со ссылкой на свои источники. 

По данным издания, речь идет о пяти юристах - Бутче Бауэрсе, Деборе Барбье, Джоше Ховарде, Джонни Гассере и Греге Харрисе. 

Отмечается, что Трамп хотел, чтобы адвокаты сфокусировали линию защиты на том, что во время выборов у него, вследствие массовых фальсификаций, украли голоса. 

Адвокаты же настаивали на акцентировании внимания на теме законности объявления импичмента Трампу после того, как он покинул свой пост. 

По информации журналистов CNN, Трамп не воспринял дискуссии о том, как следует действовать адвокатам. 

"Немного" зол: ответ Зеленского о Трампе породил волну шуток в сети (видео)

Дело об импичменте Трампа начало набирать обороты после попыток его сторонников штурмовать здание Капитолия. После этого в Конгрессе начали активно продвигать документ об отстранении от его власти.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Просмотры: 533

Все по теме:

США, Дональд Трамп.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Руки-кувалды: боксер-супертяж мощным хуком нокаутировал небитого ранее соперника (видео)
02 "Тошнит и порядком надоело": украинцы объяснили Дубинскому, за что на него так ополчились
03 "Поехал купить водички": работник киевской автомойки под кайфом разбил чужую машину (фото)
04 Исключение Дубинского из "Слуги народа": нардеп подготовил "ответку" сопартийцам
05 Масштабные аварии заблокировали сразу несколько въездов в Киев: карта, фото и видео
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вылетел на встречную полосу: в Обуховском районе в ДТП погиб гражданин Турции (фото)
Вылетел на встречную полосу: в Обуховском районе в ДТП погиб гражданин Турции (фото)
&quot;Ты че смотришь, ты, иди сюда&quot;: в сети показали кадры задержания людей в Казани (видео)
"Ты че смотришь, ты, иди сюда": в сети показали кадры задержания людей в Казани (видео)
&quot;Это будет длиться еще долго...&quot; Известный врач дал прогноз по коронавирусу в Европе
"Это будет длиться еще долго..." Известный врач дал прогноз по коронавирусу в Европе
Бузова на реабилитации, Дава - в больнице: что случилось с парой после разрыва (фото, видео)
Бузова на реабилитации, Дава - в больнице: что случилось с парой после разрыва (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь