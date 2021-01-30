"Немного" зол: ответ Зеленского о Трампе породил волну шуток в сети (видео)

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Обновлено 17:54 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что "немного зол" на бывшего президента США Дональда Трампа. 

Об этом он рассказал в корреспонденту Axios Джонатану Свону.

Анонс интервью был обнародован на канале HBO в YouTube.

"Я вижу вы немного злы на президента Трампа. Может немного?", - спросил журналист у Зеленского, на что тот ответил "Немного".

В сети заявление Зеленского вызвало бурную реакцию: 

"Да он вообще не понимает о чем вопрос был";

"Ну, уже можно, но немножко";

"А на Байдена еще злее, что аж даже криминальные дела строчит", - пишут в сети. 

Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на вопрос о том, собирается ли Зеленский идти на второй президентский срок. 

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США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский.
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