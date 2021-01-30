"Немного" зол: ответ Зеленского о Трампе породил волну шуток в сети (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что "немного зол" на бывшего президента США Дональда Трампа.

Об этом он рассказал в корреспонденту Axios Джонатану Свону.

Анонс интервью был обнародован на канале HBO в YouTube.

"Я вижу вы немного злы на президента Трампа. Может немного?", - спросил журналист у Зеленского, на что тот ответил "Немного".

В сети заявление Зеленского вызвало бурную реакцию:

"Да он вообще не понимает о чем вопрос был";

"Ну, уже можно, но немножко";

"А на Байдена еще злее, что аж даже криминальные дела строчит", - пишут в сети.

Журналіст: "Я бачу, ви злий на президента Трампа. Можливо, трохи?" Зеленський: (дуже "щиро" посміхається) "Трохи". https://t.co/U7cpu47PnN — Oleksiy Goncharenko (@GoncharenkoUa) January 30, 2021

Зеленский (со смехом) согласился с журналистом, что он "немного зол" на Трампа.

Зеленский мысленно pic.twitter.com/zVjiwYlFDw — Twilight (@O22780) January 30, 2021

Как сообщалось ранее, глава Офиса президента Андрей Ермак ответил на вопрос о том, собирается ли Зеленский идти на второй президентский срок.