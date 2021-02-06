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Безоружный американец спокойно проник на президентский самолет: детали ЧП на базе в США

Безоружный американец спокойно проник на президентский самолет: детали ЧП на базе в США
Обновлено 10:47 Сегодня Телеграф

Скандал в ВВС США. Неизвестному удалось проникнуть на американскую базу где находится президентский самолет Air Force One.

В четверг, 4 февраля, безоружный взрослый мужчина смог получить пробрался на базу Эндрюс в Мэриленде и сел в самолет C-40, входящий в состав парка, используемого руководителями правительства. Теперь  ВВС США инициируют глобальную проверку безопасности,  сообщает "ВВС".

"Все относятся к этому очень серьезно", - заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны Джон Кирби.

Как сообщает Согласно заявлению "ВВС", незваный гость был задержан на базе силами безопасности. Его передали местным правоохранительным органам. Во время нарушения никто не пострадал.

Стоит отметить, объединенная база Эндрюс расположена примерно в 15 милях (24 км) от Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, и часто используется президентом, вице-президентом и другими руководителями США.

В первый день президентства Джо Байден заморозил строительство стены на границе с Мексикой, и ряд других проектов экс-президента США Дональда Трампа, которые он отстаивал, несмотря на все возражения.

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Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
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ВВС США, Нарушитель.
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