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"Один из самых влиятельных политиков всех времен": ушел из жизни бывший госсекретарь США

"Один из самых влиятельных политиков всех времен": ушел из жизни бывший госсекретарь США
07:46 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В воскресенье 6 февраля в возрасте 100 лет в США ушел из жизни 60-й государственный секретарь Джордж Шульц.

Об этом сообщили в Гуверовском институте, где Шульц имел статус заслуженного члена.

"Один из самых влиятельных политиков всех времен, служивший трем президентам США (34-му главе США Дуайту Эйзенхауэру, 37-му Ричарду Никсону и 40-му Рональду Рейгану), Шульц умер 6 февраля ", – говорится в сообщении.

Дж Шульц

В то же время в институте отметили, что Шульц был ключевой фигурой наряду с Рейганом, кто изменил ход истории и "положил конец холодной войне".

Шульц родился 13 декабря 1920 года в Нью-Йорке. Во время Второй мировой войны служил в корпусе морской пехоты США, принимал участие в боевых действиях на Тихом океане. После войны получил докторскую степень, преподавал экономические дисциплины в Массачусетском университете, затем возглавлял Школу бизнеса в Чикагском университете. После чего возглавлял ряд правительственных ведомств.

Его коллеги из Гуверовского института называли его "великим организатором", потому что он собирал вместе лучшие умы для решения самых сложных и неприятных проблем. Он никогда не уклонялся от попыток найти решения проблем, будь то глобальная или обычная. 

Джордж Шульц

У него остались жена Шарлотта Майярд Шульц, его пятеро детей, Маргарет Энн Тилсворт, Кэтли Пратт Шульц Йоргенсен, Питер Милтон Шульц, Барбара Леннокс Шульц Уайт и Александр Джордж Шульц, а также одиннадцать внуков и девять правнуков. Шульц умер в своем доме в кампусе Стэнфорда.

Стоит напомнить, что ранее, в пятницу, 15 января, в возрасте 57 лет умер глава совета директоров Edmond de Rothschild Holding SA, барон Бенджамин де Ротшильд.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Джордж Шульц.
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