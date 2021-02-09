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В США открыли стрельбу по людям в клинике: много пострадавших, ходят слухи о взрыве (видео)

В США открыли стрельбу по людям в клинике: много пострадавших, ходят слухи о взрыве (видео)
Обновлено 22:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В американском городе Буффало (штат Миннесота) неизвестный устроил стрельбу в клинике Allina Health Care Clinic. 

Как пишет CNN, представитель округа Райт сообщил, что ранение в ходе стрельбы получили пять человек, однако в некоторых СМИ ходит информация о девяти пострадавших. 

Трое из раненных находятся в тяжелом состоянии, их вертолетом переправили в другие лечебные заведения.

Точное число пострадавших полицейские не называют. 

По данным NPR, стрелок также взорвал в здании взрывное устройство. 

Известно, что злоумышленник был задержан, его личность и мотивы не раскрываются. 

После стрельбы патруль штата Миннесота заявил, что его пилоты "отправляли шесть коробок с кровью из Красного Креста" в больницу Буффало, чтобы помочь пострадавшим.

Как сообщалось ранее, в Москве пьяный водитель на полной скорости снес двух девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. 

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США, Стрельба, Миннесота.
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