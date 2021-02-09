В США открыли стрельбу по людям в клинике: много пострадавших, ходят слухи о взрыве (видео)

В американском городе Буффало (штат Миннесота) неизвестный устроил стрельбу в клинике Allina Health Care Clinic.
Как пишет CNN, представитель округа Райт сообщил, что ранение в ходе стрельбы получили пять человек, однако в некоторых СМИ ходит информация о девяти пострадавших.
Трое из раненных находятся в тяжелом состоянии, их вертолетом переправили в другие лечебные заведения.
Точное число пострадавших полицейские не называют.
По данным NPR, стрелок также взорвал в здании взрывное устройство.
Известно, что злоумышленник был задержан, его личность и мотивы не раскрываются.
После стрельбы патруль штата Миннесота заявил, что его пилоты "отправляли шесть коробок с кровью из Красного Креста" в больницу Буффало, чтобы помочь пострадавшим.
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