Водитель на бешеной скорости снес девушек на пешеходном переходе в Москве: момент попал на видео

В ночь на 9 февраля в Москве, на улице Флотской произошло ДТП: пьяный водитель на полной скорости снес двух девушек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Mash.

Там, также поделились видео с места событий.

Согласно предоставленным данным, за рулем автомобиля сидел 42-летний мужчина, позже выяснилось, что он был судим.

Одной из пострадавших 22 года, у нее перелом копчика. Другой - 21. Обе девушки находятся в реанимации.

Позднее появилась информация о том, что одна из пострадавших, а именно 21-летняя Регина Сурнаева - умерла в реанимации.

Врачи пытались ее спасти, но не удалось.

Видео самого инцидента:

Стоит напомнить, что ранее 6 февраля в поселке Мосрентген в Новой Москве в жилом доме произошел пожар. В результате инцидента пострадали не менее полтора десятка человек, среди погибших двое детей.