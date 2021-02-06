На большом пожаре в Подмосковье погибло двое детей: фото и видео с места

6 февраля в поселке Мосрентген в Новой Москве в жилом доме произошел пожар. В результате инцидента пострадали не менее полтора десятка человек, среди погибших двое детей.

Об этом сообщили в Телеграм-канале Меш.

Там также поделились видео с места событий.

Согласно предоставленной информации, Возгорание произошло в поселке Мосрентген, доме 31. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже здания и стал быстро распространяться, поднимаясь по перекрытиям вверх по этажам здания.

Спасателям удалось вытащить из пламени семерых человек, которые оказались отрезаны огнем от путей эвакуации. Всего же дымом надышались пятнадцать жильцов дома, среди них – шестеро детей.

В то же время при пожаре погибли двое детей. Пожарные нашли два детских тела без сознания - они задохнулись в дыму.

Площадь пожара составила 23 квадратных метров.

Видео с места происшествия:

Стоит напомнить, что в ночь на 6 февраля на продовольственном рынке расположенном на улице Чернобыльской 16/80, Святошинского района города Киева произошел пожар.