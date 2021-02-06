На рынке у метро "Академгородок" в Киеве ночью сгорело семь павильонов: эксклюзивные фото

Ночью 6 февраля на продовольственном рынке расположенном на улице Чернобыльской 16/80, Святошинского района города Киева произошел пожар. Причина пока не установлена, обошлось без пострадавших.

Об этом сообщил собственный корреспондент "Телеграфа".

Согласно предоставленным данным, причина возгорания пока выясняется. Известно, что горели павильоны с фруктами, аптека и продовольственный магазин.

Фото "Телеграфа" с места событий:

По информации ГУ ГСЧС Украины, возгорание произошло в 1-этажнои торговом павильоне, размером 3х4 кв.м, с распространением на 6 рядом расположенных продуктовых павильонов общей площадью 300 кв.м.

Возгорание произошло на рынке возле станции метро "Академгородок".

В 2:35 пожар был ликвидирован спасателями.

В результате пожара уничтожено 5 продуктовых павильонов и 2 повреждено.

Стоит напомнить, что ранее в ночь на 4 февраля в Запорожье произошел пожар в одном из корпусов Запорожской областной инфекционной больницы. В результате чего погибли люди.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"