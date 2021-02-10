В Сенате признали законность проведения импичмента для Трампа

Во вторник, 9 февраля, в американском Сенате признали конституционность проведения импичмента против экс-президента США Дональд Трампа. Теперь у властей есть возможность начать полное разбирательство.

Команда защиты Трампа делала ставку на то, что он не может предстать перед судом после ухода из Белого дома. Они обвинили демократов в политической мотивации. Однако, большинство сенаторов проголосовало за продолжение процесса, сообщает BBC.

"Это серьезное преступление и мисдиминор (Преступление, преследуемое в порядке ускоренного судопроизводства - ред). Если это не преступление, влекущее за собой импичмент, то такого нет ", - заявил представитель штата Мэриленд Джейми Раскин.

У каждой стороны теперь есть до 16 часов, чтобы изложить свою позицию, начиная с полудня среды. Скорей всего Сенат проголосует за оправдание или осуждение Трампа уже в понедельник.

Напомним, сторона обвинения в деле об импичменте экс-президента США Дональда Трампа готовится предоставить "неопровержимые" доказательства и показать, что он не только заложил предпосылки к штурму Капитолия 6 января, но и провоцировал дальнейшую эскалацию насилия.