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Трампу грозит импичмент за штурм Капитолия: в деле появились "неопровержимые доказательства"

Трампу грозит импичмент за штурм Капитолия: в деле появились "неопровержимые доказательства"
Обновлено 18:47 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Сторона обвинения в деле об импичменте экс-президента США Дональда Трампа готовится предоставить "неопровержимые" доказательства и показать, что он не только заложил предпосылки к штурму Капитолия 6 января, но и провоцировал дальнейшую эскалацию насилия. 

Как пишет CNBC, об этом сообщили репортерам помощники менеджеров по импичменту Палаты представителей за несколько часов до начала процесса рассмотрения обвинений в Сенате. 

По их убеждению, доказательств будет достаточно, чтобы за осуждение Трампа проголосовали даже его ярые сторонники среди республиканцев. Впрочем, никаких подробностей дела они не раскрыли. 

Для того, чтобы объявить импичмент экс-президенту, к 48 демократам Сената должны присоединиться как минимум 17 республиканцев. 

Издание отмечает, что такое в настоящее время кажется маловероятным. 

Трамп обвиняется в провоцировании своих сторонников к штурму Капитолия для блокирования подтверждения Конгрессом победы Джо Байдена на прошедших выборах.

В тот день погибли пять человек. 

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Если Сенат проголосует за осуждение Трампа, ему впредь будет запрещено занимать любые государственные должности и, в том числе, баллотироваться на президентский пост в будущем.

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США, Капитолий, Сенат США, Дональд Трамп.
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