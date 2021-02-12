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Из-за зимнего шторма в США столкнулись более 100 машин: известно о девяти погибших (фото и видео)

Из-за зимнего шторма в США столкнулись более 100 машин: известно о девяти погибших (фото и видео)
08:49 Сегодня Телеграф Фото: youtube - FOX 4 Dallas-Fort Worth

В четверг, утром 11 февраля в Техасе, на межштатной автомагистрали 35 Даллас-Форт-Уэрт произошло масштабное ДТП: столкнулись 133 автомобиля в результате чего погибли по меньшей мере 9 человек. Причиной инцидента послужил разгулявшийся зимний шторм в районе Даллас-Форт-Уэрт.

Об этом сообщили CNN.

Согласно предоставленным данным о катастрофе, по меньшей мере 65 человек обратились за медицинской помощью в местные больницы после инцидента в Форт-Уэрте в четверг, заявил начальник пожарной охраны Джим Дэвис на пресс-конференции в четверг днем.

По словам Мэтта Завадски, представителя службы скорой помощи MedStar, многие пациенты прошли курс лечения и были выпущены. Хотя за медицинской помощью обратилось 65 пациентов, "это число, вероятно, будет продолжать расти", - добавил Завадский.

Фото инцидента: CNN

авария сша техас

По словам Завадского, все жертвы на месте происшествия были совершеннолетними.

Дэвис также сообщил, что с места аварии в больницу было доставлено 36 человек.

Также пострадали четыре офицера, трое из которых попали в аварию, когда направлялись на работу. По словам начальника полиции Ноукса, один из них был ранен во время работы на месте происшествия.

Кадры с места происшествия: CNN

автомобили в ДТП Техас

По словам Дэвиса, скопление машин растянулось на площади более 1,5 мили (2.5 км), что потребовало создания нескольких секторов, для извлечения, сортировки, обработки и транспортировки разбитого транспорта.

По словам Дэвиса, многие люди оказались в ловушке в своих автомобилях, и для их освобождения требовалось гидравлическое оборудование.

По его словам, более 80 полицейских подразделений отреагировали на это, в том числе подразделение по проведению специальных мероприятий, которое призвано реагировать на крупномасштабные инциденты.

Завадский сказал, что на месте происшествия находились 13 машин скорой помощи, а также парамедики реанимации и супервизоры.

Видео с места событий:

Стоит напомнить, что 10 февраля в американском городе Баффало штата Миннесота пожилой мужчина открыл стрельбу в клинике.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 154

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ДТП, Шторм, Техас, Гололед, АСШ.
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