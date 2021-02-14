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Instagram удалил аккаунт племянника Джона Кеннеди за посты против вакцинации

Instagram удалил аккаунт племянника Джона Кеннеди за посты против вакцинации
Обновлено 19:20 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Instagram закрыл аккаунт племянника бывшего президента США Джона Кеннеди Роберта Кеннеди-младшего. 

Об этом пишет CNN

Представители компании Facebook, которой принадлежит Instagram, объяснили причину тем, что тот распространял фейки о коронавирусе. 

Роберт Кеннеди в Инстаграм

Радиоведущий и экологический активист Кеннеди неоднократно высказывался против вакцин и лоббировал интересы родителей, требовавших освободить детей от обязательной вакцинации. 

Впрочем, сам он заявлял, что выступает за "безопасные вакцины", а его дети привиты. 

При этом, на страницу активиста в Фейсбук подписано более 300 тысяч человек, "в настоящее" время компания не планирует ее удалять

Организация Children's Health Defense, возглавляемая Кеннеди, позже обнародовала заявление, в котором обвинила Facebook в "цензуре".  

Как сообщалось ранее, в ЕС работают над введением "сертификата вакцинации", для тех кто сделал прививку от Covid-19.

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Все по теме:

США, Вакцины, Коронавирус, Роберт Кеннеди, Covid-19.
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