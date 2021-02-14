Instagram удалил аккаунт племянника Джона Кеннеди за посты против вакцинации

Instagram закрыл аккаунт племянника бывшего президента США Джона Кеннеди Роберта Кеннеди-младшего.

Об этом пишет CNN.

Представители компании Facebook, которой принадлежит Instagram, объяснили причину тем, что тот распространял фейки о коронавирусе.

Радиоведущий и экологический активист Кеннеди неоднократно высказывался против вакцин и лоббировал интересы родителей, требовавших освободить детей от обязательной вакцинации.

Впрочем, сам он заявлял, что выступает за "безопасные вакцины", а его дети привиты.

При этом, на страницу активиста в Фейсбук подписано более 300 тысяч человек, "в настоящее" время компания не планирует ее удалять

Организация Children's Health Defense, возглавляемая Кеннеди, позже обнародовала заявление, в котором обвинила Facebook в "цензуре".

Как сообщалось ранее, в ЕС работают над введением "сертификата вакцинации", для тех кто сделал прививку от Covid-19.