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У Белого дома схватили пенсионерку, которая пыталась передать Байдену письмо. У женщины нашли оружие

У Белого дома схватили пенсионерку, которая пыталась передать Байдену письмо. У женщины нашли оружие
00:33 Сегодня Телеграф

Секретная служба в субботу, 13 февраля, арестовала 66-летнюю женщину возле Белого дома, которая пыталась передать письмо президенту Джо Байдену. У нее нашли пистолет.

Об этом сообщает Fox News в понедельник, 15 февраля.

В частности, полиция сообщила, что у женщины был заряженный пистолет в машине, которая была припаркована возле Белого дома. По словам полиции, женщина, как она сама сказала, везла письмо президенту Джо Байдену.

По словам полиции, женщину также сопровождал мужчина с пистолетом BB. Его задержали около 17:30 возле одного из  ресторанов.

Оба – и мужчина, и женщина, с пистолетом BB подошли к блокпосту возле комплекса Белого дома. В свою очередь, женщина сообщила сотруднику правоохранительных органов на блокпосту, что хочет передать президенту письмо. Ее тут же задержали.

Напомним, во время президентства Джорджа Буша, в 2003 году, в Белый дом было отправлено письмо с рицином. Тогда его перехватили. Такое же письмо было найдено в Южной Каролине. Письма были отправлены от имени человека, называвшего себя "Падшим ангелом". Отправитель, который утверждал, что является владельцем транспортной компании, выразил недовольство по поводу изменений в федеральных правилах грузоперевозки. В 2004 году федеральными правоохранительными органами, расследовавшими дело, была предложена награда в $ 100000 тому, кто поможет разыскать это лицо, но на сегодняшний день эту награду никто не получил.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент Джо Байден заявил в день своей инаугурации, что бывший президент Дональд Трамп оставил ему "очень щедрое письмо" перед тем, как покинуть Белый дом.

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Наталья Гурковская
Автор: Наталья Гурковская
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США, Оружие, Женщина, Джо Байден, Задержания.
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