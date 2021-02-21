Байден должен поговорить с Зеленским: как США могут помочь Украине

Успех Украины по-прежнему остается стратегически важным для Запада. Настало время Соединенным Штатам возобновить свое участие и поддержку.

Об этом говорится статье бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера, опубликованной на сайте Центра анализа европейской политики (CEPA). Дипломат представил ряд шагов, которые по его мнению должен предпринять Вашингтон, чтобы продемонстрировать неизменную поддержку Украины.

Президент США Джо Байден должен как можно скорее поговорить по телефону с Владимиром Зеленским . Двум президентам важно наладить контакты на уровне глав государств, чтобы задать тон для сотрудничества между администрациями обеих стран. Это стало бы критически важным для Украины.

должен как можно скорее поговорить по телефону с . Двум президентам важно наладить контакты на уровне глав государств, чтобы задать тон для сотрудничества между администрациями обеих стран. Это стало бы критически важным для Украины. Белый дом должен отреагировать на поездку главного редактора RT (основного глобального пропагандистского агентства России) Маргариты Симоньян на Донбасс. Это провокация, преднамеренно направленная против Белого дома, и ее легко отклонить, если США ответят.

Госсекретарю Блинкену следует подтвердить приверженность США декларации Помпео от 25 июля 2018 года, в которой Соединенные Штаты обязались отказаться "признать претензии Кремля на суверенитет над территорией, захваченной силой в нарушение международного права".

Вашингтон должен возобновить стратегический диалог с Украиной по фундаментальным вопросам геостратегической важности.

США должны вновь настаивать на проведении Украиной долгосрочных реформ.

США должны присоединиться к ЕС, МВФ и другим международным партнерам, чтобы помочь Украине реализовать долгосрочное антимонопольное законодательство.

Напомним, в Госдепартаменте США не видят необходимости вводить санкции против европейских компаний за участие в строительстве газопровода "Северного потока - 2".