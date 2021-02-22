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ЧП с самолетом в США: компания Boeing рекомендовала прекратить полеты своих лайнеров (видео)

ЧП с самолетом в США: компания Boeing рекомендовала прекратить полеты своих лайнеров (видео)
Обновлено 07:57 Сегодня Телеграф

После ЧП с выполнявшим рейс из Денвера в Гонолулу пассажирским самолетом Boeing 777 компании United Airlines, когда у воздушного судна в полете начал распадаться правый двигатель, корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолётов этого семейства "777" с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112.

С советующим заявлением корпорация Boeing выступила 21 февраля.

"Boeing активно отслеживает недавние события, связанные с рейсом 328 United Airlines. Пока расследование NTSB (Национальный совет по безопасности на транспорте – ред.) продолжается, мы рекомендовали приостановить эксплуатацию 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на хранении самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 до тех пор, пока FAA (Федеральное управление гражданской авиации США – ред.) не определит соответствующий протокол проверки", - говорится в заявлении.

Также в корпорации заявили, что поддерживают решение Бюро гражданской авиации Японии и решение FAA о приостановке полетов самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.

"Мы работаем с этими регулирующими органами, поскольку они принимают меры, пока эти самолеты находятся на земле, и компания Pratt & Whitney проводит дополнительные проверки", - сообщили в Boeing.

Boeing 777 — семейство двухдвигательных широкофюзеляжных пассажирских самолётов для авиалиний большой протяжённости. Самолёт разработан в начале 1990-х, совершил первый полёт в 1994 году, в эксплуатации с 1995 года. Самолёты этого типа способны вместить от 305 до 550 пассажиров, в зависимости от конфигурации салонов, и имеют дальность полёта от 9100 до 17 500 километров.

Как сообщалось, в Нидерландах самолет, который вылетел из аэропорта Маастрихт-Ахен, воспламенился в воздухе и "потерял" часть двигателя

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко
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Все по теме:

США, Двигатель, Полеты, Боинг, Поломка, Приостановка, Air Boeing 777.
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