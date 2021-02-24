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Среда, 24.02.2021
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Есть доказательства: в Сенате США прямо обвинили Россию во взломе (видео)

Есть доказательства: в Сенате США прямо обвинили Россию во взломе (видео)
Обновлено 10:08 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

24 февраля, выступая перед Комитетом по разведке Сената, президент Microsoft Брэд Смит прямо обвинил службу внешней разведки РФ в нарушении безопасности как минимум девяти федеральных агентств и десятков частных предприятий.

Об этом сообщили CNN.

По словам Смита, на данный момент есть доказательства, которые указывают на внешнюю разведку РФ, при этом других зацепок нет.

Во внешней разведке США предполагают, что атака была совершена хакером, вероятно, русского происхождения.

По словам, официального представителя США, в администрации Байдена готовят санкции и другие ответные меры, направленные против РФ в связи с хакерской кампанией.

Слушания во вторник по беспрецедентной шпионской операции ознаменовали собой первый публичный отчет Конгрессу о том, что пошло не так в 2020 году, когда компания, занимающаяся разработкой ИТ-программного обеспечения, SolarWinds невольно отправила обновления программного обеспечения тысячам клиентов, включая ведущие федеральные агентства и компании, которые содержали вредоносный код, написанный хакеры.

Данный код позволял хакерам выполнять очень изощренные последующие атаки, под которые могли попасть различные агентства, от Министерства торговли до Министерства обороны и Государства. Министерство юстиции сообщило, что до 3% его учетных записей электронной почты Microsoft были доступны в результате взлома.

Комитет сената заслушивает показания о взломе SolarWinds:

Стоит напомнить, что в администрации президента США Джо Байдена готовы вводить санкции при попытках возобновления строительства газопровода РФ "Северный поток 2".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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США, Россия, Microsoft, Сенат, SolarWinds.
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