5 минут сдавливали коленями шею: полиция в США угодила в новый скандал из-за смерти человека

Полиция США снова оказалась в эпицентре скандала из-за жесткого задержания подозреваемого в преступлении. Человек умер от удушения силовиками.

"Анджело Кинто умер после того, как полицейский придавливал коленом его шею в течение почти пяти минут. В течение предыдущих нескольких месяцев он страдал от беспокойства, депрессии и паранойи", - заявили адвокаты его семьи в иске о неправомерной смерти, поданном 18 февраля, сообщает CNN.

Его сестра Изабелла Коллинз вызвала полицию в их дом в Антиоке, штат Калифорния, 23 декабря. Она испугалась, что мужчина может навредить их матери, сообщил семейный адвокат Джон Л. Беррис на пресс-конференции 18 февраля.

До прибытия полиции мать Кинто несколько минут прижимала его к груди, сцепив руки вокруг его спины, и "он уже начал успокаиваться", - говорится в заявлении. Когда прибыли два офицера из Департамента полиции Антиока, Беррис сказал, что они не пытались разобраться в ситуации, и вместо этого немедленно выхватили Квинто из рук его матери.

После этого мужчина и был доставлен в местную больницу, где через три дня был объявлен мертвым.

Гибель Анджела Кинта напомнила ситуацию с задержанным рецидивистом Джорджем Флойдом, чья смерть стала поводом для массовых беспорядков и политических манипуляций накануне президентских выборов в США.

Напомним, американские полицейские ко Дню Валентина присылали друг другу "валентинку" с изображением Джорджа Флойда.