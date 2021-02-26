Скачать
Пятница, 26.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Аудиозаписью переговоров Медведчука и Суркова заинтересовались в СБУ
Аудиозаписью переговоров Медведчука и Суркова заинтересовались в СБУ
Байден выступил с обещанием насчет противостояния Украины с Россией
Байден выступил с обещанием насчет противостояния Украины с Россией
Четверть Крыма за "дворец": как Путин отблагодарил Ротенберга
Четверть Крыма за "дворец": как Путин отблагодарил Ротенберга
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй
Кулаки травмируют тело, а слова – душу: на сайте "Мені здається" все больше драматических историй

Юная TikTok-блогер убила свою сестру с инвалидностью: подробности трагедии в США

Юная TikTok-блогер убила свою сестру с инвалидностью: подробности трагедии в США
Обновлено 15:51 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

Популярная 14-летняя ТикТокерша из Пенсильвании, США с миллионами просмотров на видео Клэр Миллер убила собственную сестру, которая была прикована к инвалидной коляске. 25 февраля девушке предъявили обвинение.

Об этом сообщили Dexerto. 

По данным окружной прокуратуры округа Ланкастер в Пенсильвании, Миллер якобы убила свою сестру-инвалида Хелен Миллер, пока их родители спали.

Офицеры и медики, прибывшие на место происшествия, были направлены в комнату Хелен Клэр, но усилия службы экстренной помощи не увенчались успехом. Миллер неоднократно заявляла офицерам: "Я убила свою сестру". Хелен Миллер была объявлена мертвой в 4:13 утра 22 февраля. 

В заявлении прокуратуры округа Ланкастер говорится: "Следователи и сотрудники отдела по тяжким преступлениям округа Ланкастер все еще находятся в резиденции, собирают доказательства и работают над выяснением обстоятельств, приведших к смерти Хелен Миллер".

После трагического инцидента профиль Клэр Миллер в TikTok стал очень вирусным. В аккаунте девушки - spiritsandsuchconsulting, есть несколько видео с более чем 1 миллионом просмотров. 

миллер клэр

На одном из видеороликов от 13 января изображена ее сестра Хелен, в убийстве которой и обвиняют девушку. 

Не исключено, что после этого инцидента TikTok закроет профиль. 

Стоит напомнить, что в РФ осужденный скрывался от полиции в одном из сел и развлекался выкладывая видео с песнями в ТикТок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

Все по теме:

США, Пенсильвания, TikTok.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Рейтинги Зеленского резко взлетели: что не так со свежими соцопросами
02 В Подмосковье фотограф развратил девочку на съемке: "Когда-нибудь это все равно бы случилось"
03 Россия с "недоумением и удивлением" ответила на скандал вокруг "Искандеров" в Армении
04 Стало известно о первых осложнениях после прививки от COVID-19 в Украине: подробности
05 Медведчук: Власть рассчитывала, что после введения санкций я начну решать личные проблемы, игнорируя катастрофическую ситуацию в стране, но ошиблась
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лекарства от артрита могут помочь в лечении COVID-19: подробности исследования
Лекарства от артрита могут помочь в лечении COVID-19: подробности исследования
Прикарпатье реально горит: что происходит в переполненных больницах &quot;красной&quot; зоны (видео)
Прикарпатье реально горит: что происходит в переполненных больницах "красной" зоны (видео)
Крупная европейская страховая компания отказалась от участия в строительстве газопровода Путина
Крупная европейская страховая компания отказалась от участия в строительстве газопровода Путина
&quot;У них все просто&quot;: Олег Винник рассказал, как голышом общался с министром иностранных дел Германии
"У них все просто": Олег Винник рассказал, как голышом общался с министром иностранных дел Германии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь