Юная TikTok-блогер убила свою сестру с инвалидностью: подробности трагедии в США

Популярная 14-летняя ТикТокерша из Пенсильвании, США с миллионами просмотров на видео Клэр Миллер убила собственную сестру, которая была прикована к инвалидной коляске. 25 февраля девушке предъявили обвинение.

Об этом сообщили Dexerto.

По данным окружной прокуратуры округа Ланкастер в Пенсильвании, Миллер якобы убила свою сестру-инвалида Хелен Миллер, пока их родители спали.

Офицеры и медики, прибывшие на место происшествия, были направлены в комнату Хелен Клэр, но усилия службы экстренной помощи не увенчались успехом. Миллер неоднократно заявляла офицерам: "Я убила свою сестру". Хелен Миллер была объявлена мертвой в 4:13 утра 22 февраля.

В заявлении прокуратуры округа Ланкастер говорится: "Следователи и сотрудники отдела по тяжким преступлениям округа Ланкастер все еще находятся в резиденции, собирают доказательства и работают над выяснением обстоятельств, приведших к смерти Хелен Миллер".

После трагического инцидента профиль Клэр Миллер в TikTok стал очень вирусным. В аккаунте девушки - spiritsandsuchconsulting, есть несколько видео с более чем 1 миллионом просмотров.

На одном из видеороликов от 13 января изображена ее сестра Хелен, в убийстве которой и обвиняют девушку.

Не исключено, что после этого инцидента TikTok закроет профиль.

Стоит напомнить, что в РФ осужденный скрывался от полиции в одном из сел и развлекался выкладывая видео с песнями в ТикТок.