В России вор получил срок из-за TikTok (видео)

В России, в Свердловской области, задержали осужденного, который скрывался от правоохранителей в одном из сел и развлекался в глуши тем, что пел арестантские песни в TikTok, вместо того, чтобы заниматься исправительными работами.

Об этом сообщается в Telegram-канале "LIFE SHOT", где опубликован один из "концертов" "певца".

Известно, что осужденный по имени Павел был осужден за грабеж (украл телефон) и получил за это в наказание исправительные работы. Но от контроля инспекции скрылся и по адресу, указанному в личном деле, не проживал. Сотрудники отдела розыска нашли его страницу в TikTok и под именем девушки познакомились с осужденным.

"В переписке Павел частенько хвастался своей "блатной страничкой" в TikTok. Спустя месяц общения "девушка" напросилась в гости в село Некрасово Белоярского района. Но когда тиктокер-шансонье пришел на остановку встречать "мадемуазель", его взяли сотрудники", - рассказали в Telegram-канале.

Павел уже извинился за песни, в которых оскорблял полицейских, но теперь исправительные работы ему заменят на полгода колонии общего режима.

Как сообщал "Телеграф", ранее в исправительной колонии российского Ангарска заключенные устроили бунт.