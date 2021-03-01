Трамп появился на публике и сделал сенсационное заявление о будущих выборах президента США

28 февраля экс-президент США Дональд Трамп повторил свою предвыборную ложь на сцене Консервативной конференции политических действий в Орландо, штат Флорида, стремясь вернуть себе роль лидера Республиканской партии на промежуточных выборах 2022 года и позиционируя себя в президентской гонке 2024 года.

Об этом сообщили CNN.

Повторяя свои ложные заявления о том, что он победил на ноябрьских выборах, на которых президент Джо Байден одержал убедительную победу, набрав 306 против 232 голосов выборщиков, Трамп подразнил кампанию в Белом доме за четыре года: "Я даже могу решить победить их в третий раз", - сказал он.

Во время речи Трампа, в которой он сообщил, что в США "очень болезненный и коррумпированный избирательный процесс" и обвинил Верховный суд в том, что он не "набрался смелости" отменить выборы в его пользу, он призвал к новому раунду выборов. После хвастовства, что "было заявлено", что его поддержка "является самым мощным активом в политике", Трамп завершил свое выступление, попросив сторонников внести свой вклад в его комитеты по политическим действиям, поскольку он намекнул о своих планах на будущее.

"С вашей помощью мы вернем палату, мы победим в Сенате, а затем президент-республиканец триумфально вернется в Белый дом", - сказал Трамп. "И мне интересно, кто это будет. Интересно, кто это будет. Кто? Кто? Кто это будет? Интересно".

Трамп оставался непокоренным и непримиримым после восстания 6 января, его политический капитал среди республиканцев почти не уменьшился даже после того, как Палата представителей США во второй раз отозвала ему импичмент с 10 голосами республиканцев, а затем оправдала его Сенатом США с семью сенаторами Республиканской партии присоединившись к демократам в голосовании, чтобы осудить его.

Стоит напомнить, что ранее, 27 февраля президент США Джо Байден сообщил, что нанесенные им авиаудары по Сирии соответствуют праву Америки на самооборону.