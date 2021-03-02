Трамп с женой вакцинировались вслед за Байденом, но держали это в секрете: что выяснили СМИ

20 января бывший президент США Дональд Трамп и бывшая первая леди Мелания Трамп прошли вакцинацию от коронавируса в Белом доме.

Об этом сообщили CNBC.

В то же время Трамп не объявлял, что он и первая леди были вакцинированы.

При этом неясно, какую вакцину получили президент и первая леди.

The New York Times сначала сообщила, что бывший президент и первая леди были вакцинированы во время пребывания в должности.

В свою очередь Трамп, выступая в воскресенье на ежегодной консервативной конференции CPAC, призвал "всех" пройти вакцинацию.

"Мы позаботились о президенте Джо Байдене, потому что ему сделали прививку", - сказал Трамп.

Соит напомнить, что президент США Джо Байден еще 21 января, в прямом эфире сделал прививку от коронавируса.