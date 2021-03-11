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"Мы решительно против России": в США готовы помочь Украине бороться с агрессией Путина

"Мы решительно против России": в США готовы помочь Украине бороться с агрессией Путина
08:51 Сегодня Телеграф Фото: twitter

В США готовы поддерживать Украину в борьбе против агрессии России.

Такое мнение в американском Конгрессе озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен, в среду 10 марта.

По его словам, Америка "выступает решительно против России" в ее попытках аннексии Крымского полуострова и также провокативных, военных действий на Донбассе.

Таким образом, американская сторона планирует усилить поддержку Украины в многих сферах.

В то же время глава Госдепартамента отметил, что Украина дает ответные удары на агрессию РФ, и в то же время на внутренние проблемы, такие как коррупция.

Стоит напомнить, что ранее, 26 февраля в США сообщили о непризнании оккупации Крымского полуострова и также потребовали от РФ освободить незаконно присвоенную территорию.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, США, Россия, Владимир Путин.
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