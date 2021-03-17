На почве ненависти к азиатам: в американских спа расстреляли восемь человек (фото и видео)

В результате стрельбы в спа-салоне в американском штате Джорджия погибли восемь человек, многие из которых были женщинами азиатского происхождения.

Об этом сообщили BBC News.

В полиции сообщили, что ЧП произошло в одном из массажных салонов в Акворте, пригороде к северу от Атланты, и также в двух спа-салонах в самом городе.

Позднее в Южной Корее подтвердили, что четверо из жертв были корейского происхождения.

По информации правоохранителей 21-летний мужчина был арестован и подозревается во всех нападениях. Мотивы преступления пока не установлены, но есть опасения, что преступления могли быть преднамеренно совершены против лиц азиатского происхождения.

Преступления на почве ненависти в отношении американцев азиатского происхождения резко возросли в последние месяцы из-за риторики, в которой они обвиняются в распространении Covid-19.

Первый произошел 15 марта в "Young's Asian Massage" в Акворте, графство Чероки.

Два человека скончались на месте происшествия, трое были доставлены в больницу, где еще двое скончались, сообщил представитель офиса шерифа капитан Джей Бейкер. Позже он подтвердил, что жертвами стали две азиатские женщины, белая женщина и белый мужчина, и сказал, что был ранен мужчина латиноамериканского происхождения. Карта места инцидента: BBC News. По прибытии полицейские обнаружили трех женщин, скончавшихся на месте. Находясь там, офицеров вызвали в спа-центр через улицу под названием "Ароматерапевтический спа", где они обнаружили еще одну застреленную женщину. Полиция, которую цитирует "Конституционный журнал Атланты", заявила, что все четыре жертвы в Атланте были азиатскими женщинами. Позднее правоохранители изучили видеозаписи с камер наблюдения и установили личность преступника, которого задержали. Им оказался Роберт Аарон Лонг из Вудстока, что в штате Джорджия. Фото: BBC News. В свою очередь в своем обращении на прошлой неделе президент Джо Байден осудил преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения.

Видео с места событий:

Стоит напомнить, что 15 марта во Флориде трое человек погибли в результате крушения самолета в жилом районе Пембрук-Пайнс недалеко от аэропорта Норт-Перри.