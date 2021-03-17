Скачать
Среда, 17.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Субсидий для всех не хватит. Почему в бюджете нет денег и что делать простым украинцам
Субсидий для всех не хватит. Почему в бюджете нет денег и что делать простым украинцам
Путин теперь для американцев убийца, как Бен Ладен: реакция россиян на слова Байдена
Путин теперь для американцев убийца, как Бен Ладен: реакция россиян на слова Байдена
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
"Взгляд с Банковой": почему шоу Юлии Мендель в таком виде - пустая трата времени и бюджета
Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео
Совсем не похоже на март: разбушевавшаяся в Украине метель попала на фото и видео

На почве ненависти к азиатам: в американских спа расстреляли восемь человек (фото и видео)

На почве ненависти к азиатам: в американских спа расстреляли восемь человек (фото и видео)
16:11 Сегодня Телеграф Фото: youtube

В результате стрельбы в спа-салоне в американском штате Джорджия погибли восемь человек, многие из которых были женщинами азиатского происхождения.

Об этом сообщили BBC News.

В полиции сообщили, что ЧП произошло в одном из массажных салонов в Акворте, пригороде к северу от Атланты, и также в двух спа-салонах в самом городе.

Позднее в Южной Корее подтвердили, что четверо из жертв были корейского происхождения.

По информации правоохранителей 21-летний мужчина был арестован и подозревается во всех нападениях. Мотивы преступления пока не установлены, но есть опасения, что преступления могли быть преднамеренно совершены против лиц азиатского происхождения.

Преступления на почве ненависти в отношении американцев азиатского происхождения резко возросли в последние месяцы из-за риторики, в которой они обвиняются в распространении Covid-19.

Первый произошел 15 марта в "Young's Asian Massage" в Акворте, графство Чероки.

Два человека скончались на месте происшествия, трое были доставлены в больницу, где еще двое скончались, сообщил представитель офиса шерифа капитан Джей Бейкер. Позже он подтвердил, что жертвами стали две азиатские женщины, белая женщина и белый мужчина, и сказал, что был ранен мужчина латиноамериканского происхождения.

карта

Карта места инцидента: BBC News.

По прибытии полицейские обнаружили трех женщин, скончавшихся на месте.

Находясь там, офицеров вызвали в спа-центр через улицу под названием "Ароматерапевтический спа", где они обнаружили еще одну застреленную женщину.

Полиция, которую цитирует "Конституционный журнал Атланты", заявила, что все четыре жертвы в Атланте были азиатскими женщинами.

Позднее правоохранители изучили видеозаписи с камер наблюдения и установили личность преступника, которого задержали. Им оказался Роберт Аарон Лонг из Вудстока, что в штате Джорджия.

 Роберт Аарон Лонг был взят под стражу

Фото: BBC News.

В свою очередь в своем обращении на прошлой неделе президент Джо Байден осудил преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения.

Видео с места событий:

Стоит напомнить, что 15 марта во Флориде трое человек погибли в результате крушения самолета в жилом районе Пембрук-Пайнс недалеко от аэропорта Норт-Перри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 158

Все по теме:

США, Жертвы, Стрельба, Джорджия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Как только откроются границы, уедут все вменяемые специалисты": Черняк озвучил нерадостный прогноз для Украины
02 Еле стоит на ногах: в России рассказали о "болезни" Путина и его двойниках
03 "Кого мы собрались возвращать?": первый мэр Севастополя дал прогноз по деоккупации Крыма
04 Мать 8-летней модели нарушила молчание и ответила, живет ли ее дочь с 13-летним блогером
05 Паники уже нет, помочь всем не получится: волонтер рассказала о ситуации с коронавирусом в Одессе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На почве ненависти к азиатам: в американских спа расстреляли восемь человек (фото и видео)
На почве ненависти к азиатам: в американских спа расстреляли восемь человек (фото и видео)
Львов уходит на жесткий карантин: сроки и список ограничений
Львов уходит на жесткий карантин: сроки и список ограничений
Ради дворца Путина под Геленджиком снесли детский лагерь: опубликовано резонансное расследование
Ради дворца Путина под Геленджиком снесли детский лагерь: опубликовано резонансное расследование
Еле стоит на ногах: в России рассказали о &quot;болезни&quot; Путина и его двойниках
Еле стоит на ногах: в России рассказали о "болезни" Путина и его двойниках
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь