На почве ненависти к азиатам: в американских спа расстреляли восемь человек (фото и видео)

В результате стрельбы в спа-салоне в американском штате Джорджия погибли восемь человек, многие из которых были женщинами азиатского происхождения.
Об этом сообщили BBC News.
В полиции сообщили, что ЧП произошло в одном из массажных салонов в Акворте, пригороде к северу от Атланты, и также в двух спа-салонах в самом городе.
Позднее в Южной Корее подтвердили, что четверо из жертв были корейского происхождения.
По информации правоохранителей 21-летний мужчина был арестован и подозревается во всех нападениях. Мотивы преступления пока не установлены, но есть опасения, что преступления могли быть преднамеренно совершены против лиц азиатского происхождения.
Преступления на почве ненависти в отношении американцев азиатского происхождения резко возросли в последние месяцы из-за риторики, в которой они обвиняются в распространении Covid-19.
Первый произошел 15 марта в "Young's Asian Massage" в Акворте, графство Чероки.
Два человека скончались на месте происшествия, трое были доставлены в больницу, где еще двое скончались, сообщил представитель офиса шерифа капитан Джей Бейкер. Позже он подтвердил, что жертвами стали две азиатские женщины, белая женщина и белый мужчина, и сказал, что был ранен мужчина латиноамериканского происхождения.
Карта места инцидента: BBC News.
По прибытии полицейские обнаружили трех женщин, скончавшихся на месте.
Находясь там, офицеров вызвали в спа-центр через улицу под названием "Ароматерапевтический спа", где они обнаружили еще одну застреленную женщину.
Полиция, которую цитирует "Конституционный журнал Атланты", заявила, что все четыре жертвы в Атланте были азиатскими женщинами.
Позднее правоохранители изучили видеозаписи с камер наблюдения и установили личность преступника, которого задержали. Им оказался Роберт Аарон Лонг из Вудстока, что в штате Джорджия.
Фото: BBC News.
В свою очередь в своем обращении на прошлой неделе президент Джо Байден осудил преступления на почве ненависти против американцев азиатского происхождения.
Видео с места событий:
Стоит напомнить, что 15 марта во Флориде трое человек погибли в результате крушения самолета в жилом районе Пембрук-Пайнс недалеко от аэропорта Норт-Перри.