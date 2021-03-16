Самолет разбился об авто в США, погибло три человека, включая ребенка: видео момента

Три человека погибли, в том числе мальчик, а одна женщина была ранена в результате крушения самолета в жилом районе Пембрук-Пайнс недалеко от аэропорта Норт-Перри, штат Флорида. Трагедия произошла в понедельник, 15 марта, в 15.00 (21.00 по Киеву), около 72-й Юго-западной авеню и 13-й улицы.

В момент падения на борту самолета Beechcraft Bonanza было два человека. Оба они погибли на месте, сообщает wsvn.

Самолет взлетел с аэропорта Норт-Перри, однако, вскоре был вынужден повернуть в обратную сторону. В нескольких сотнях футов от взлетно-посадочной полосы борт влетел в линию электропередач и упал на внедорожник. В салоле машины находилась женщина с ребенком.

Следователи Федерального управления гражданской авиации заявили, что Beechcraft был вынужден повернуть обратно в сторону аэропорта вскоре после взлета. Самолет столкнулся с внедорожником после того, как он перерезал линию электропередачи. Обоих доставили в больницу, где мальчик умер от полученных травм поздно вечером того же дня.

Удар был снят на камеру Ring в соседнем доме. На кадрах с воздуха видны сгоревший самолет и поврежденный внедорожник.

Напомним, в американском штате Техас разбился двухмоторный самолет, в результате авиакатастрофы погибли три человека.