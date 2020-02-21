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В США потерпел крушение самолет, есть жертвы

В США потерпел крушение самолет, есть жертвы
09:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:В американском штате Техас разбился двухмоторный самолет, в результате авиакатастрофы погибли три человека.

По меньшей мере трое человек погибли в результате падения двухмоторного самолета Beechcraft BE20 Super King Air в американском штате Техас.

Об этом сообщило издание New York Daily News.

"Вследствие авиакатастрофы в сельскохозяйственном районе на западе Техаса погибли трое людей", - говорится в сообщении.

Авария произошла в четверг. По информации местных властей, пилот сообщил о проблемах в электрике самолета и повернул в направлении регионального аэропорта Эбилен.

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В Федеральной авиационной администрации США уточнили, что самолет исчез с радаров около шести утра по местному времени. За пару часов поисковый вертолет обнаружил место катастрофы. Спасательные службы добрались туда только к 22 часам вечера из-за труднодоступной местности.

Инцидент расследует Национальный совет по вопросам безопасности транспорта США.

Напомним, пассажирский лайнер Airbus A380, прибывший в лондонский аэропорт Хитроу, из-за накрывшего Великобританию шторма Dennis, испытал серьезные трудности с приземлением. 

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США, Самолет, Жертвы, Техас.
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