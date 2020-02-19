В Австралии в небе столкнулись два самолета, есть жертвы

Новости мира:В Австралии в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета, в результате крушения погибли четыре человека.

Возле австралийского города Мельбурн в результате столкновения двух небольших самолетов в воздухе погибли четыре человека.

Об этом сообщает телеканал 9News со ссылкой на местную полицию.

"Четыре человека погибли в результате столкновения двух самолетов в воздухе на севере Мельбурна сегодня утром", - говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал, катастрофа произошла в 7 километрах от учебно-летной школы в городе Манглор возле Мельбурна.

Four people have been killed after two planes collided at Mangalore in the state's north-east. Witnesses have told investigators the aircraft performing training flights, crashed in mid-air. @Eliza_Rugg9 #9News pic.twitter.com/ya02En233Z — Nine News Melbourne (@9NewsMelb) February 19, 2020

Ныне известно, что легкомоторный самолет Piper-Seminole столкнулся с другим небольшим самолетом Beechcraft Travel Air. На момент столкновения в каждом воздушном судне находились по два человека: пилот и инструктор.

Позже спасатели нашли обломки двух самолетов.

Отмечается, что оба самолета имели разрешения на осуществление полетов около школы.

Управление гражданской авиации вместе с Бюро по вопросам транспортной безопасности Австралии начали расследование для установления всех обстоятельств трагедии.