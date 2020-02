В Австралии в небе столкнулись два самолета, есть жертвы

Возле австралийского города Мельбурн в результате столкновения двух небольших самолетов в воздухе погибли четыре человека.

Об этом сообщает телеканал 9News со ссылкой на местную полицию.

"Четыре человека погибли в результате столкновения двух самолетов в воздухе на севере Мельбурна сегодня утром", - говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал, катастрофа произошла в 7 километрах от учебно-летной школы в городе Манглор возле Мельбурна.

