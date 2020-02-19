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В Австралии в небе столкнулись два самолета, есть жертвы

В Австралии в небе столкнулись два самолета, есть жертвы
13:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: скриншот

Новости мира:В Австралии в воздухе столкнулись два легкомоторных самолета, в результате крушения погибли четыре человека.

Возле австралийского города Мельбурн в результате столкновения двух небольших самолетов в воздухе погибли четыре человека.

Об этом сообщает телеканал 9News со ссылкой на местную полицию.

"Четыре человека погибли в результате столкновения двух самолетов в воздухе на севере Мельбурна сегодня утром", - говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал, катастрофа произошла в 7 километрах от учебно-летной школы в городе Манглор возле Мельбурна.

Ныне известно, что легкомоторный самолет Piper-Seminole столкнулся с другим небольшим самолетом Beechcraft Travel Air. На момент столкновения в каждом воздушном судне находились по два человека: пилот и инструктор.

Позже спасатели нашли обломки двух самолетов.

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Отмечается, что оба самолета имели разрешения на осуществление полетов около школы.

Управление гражданской авиации вместе с Бюро по вопросам транспортной безопасности Австралии начали расследование для установления всех обстоятельств трагедии.

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Австралия, Самолет, Жертвы, Крушение самолета.
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