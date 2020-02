В Торонто приземлился пассажирский самолет, который потерял колесо (Видео)

Пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, следовавший из Нью-Йорка в Торонто, подал сигнал о чрезвычайной ситуации в полете после потери колеса во время взлета.

Об этом сообщает CTV News со ссылкой на представителя авиакомпании.

"Самолет Air Canada, следовавший в Торонто, был вынужден подать сигнал о чрезвычайной ситуации в полете после потери одного колеса при взлете", - говорится в сообщении.

По словам представителя, самолет, выполнявший рейс 715 из аэропорта Нью-Йорка, безопасно приземлился в Торонто в 16 часов по местному времени. Он добавил, что Airbus A319 потерял одно из своих шести колес во время взлета. Однако до сих пор неизвестно, удалось ли найти само колесо.Как сообщили в авиакомпании, подача чрезвычайной ситуации была вынужденным шагом для того, чтобы самолет имел приоритет среди других при посадке.

Всего на борту самолета находились 120 пассажиров и пять бортпроводников.

