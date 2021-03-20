Россиянин пытался хитростью выведать секреты Илона Маска, но потерпел неудачу

Россиянин Егор Крючков в четверг признал себя виновным в заговоре с целью вымогательства денег у компании Tesla.

Об этом пишет BBC.

Его обвинили в предложении взятки сотруднику аккумуляторного завода в Неваде (США) в размере 1 миллиона долларов за размещение в сети предприятия программы-вымогателя.

Целью злоумышленника было завладение секретами компании и дальнейшего шантажа.

Программы-вымогатели, попадая в компьютерную сеть организации, шифруют сеть, крадут информацию или блокируют пользователей. После чего злоумышленники обычно требуют большие денежные суммы для возвращения похищенной информации и доступа к сети.

Еще в сентябре во время слушания в суде, Крючков заявил, что правительство РФ знало о планирующейся кибератаке.

Крючков находился в США по туристической визе в течение пяти недель в июле и августе 2020 года.

Тогда он пытался подкупить одного из сотрудников Tesla, однако тот сообщил об этом руководству, а те потом сообщили ФБР.

После этого сотрудник компании еще несколько раз встречался с Крючковым и записывал их разговоры.

После подписания соглашения с прокуратурой, Крючкову грозит до десяти месяцев тюрьмы

Сам Илон Маск новость о признании россиянина прокомментировал фразой "преступление и наказание".

Как сообщалось ранее, недавно Илон Маск получил "повышение" в Tesla. Теперь он "технокороль" компании.