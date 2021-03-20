Россиянин пытался хитростью выведать секреты Илона Маска, но потерпел неудачу

Россиянин Егор Крючков в четверг признал себя виновным в заговоре с целью вымогательства денег у компании Tesla.
Об этом пишет BBC.
Его обвинили в предложении взятки сотруднику аккумуляторного завода в Неваде (США) в размере 1 миллиона долларов за размещение в сети предприятия программы-вымогателя.
Целью злоумышленника было завладение секретами компании и дальнейшего шантажа.
Программы-вымогатели, попадая в компьютерную сеть организации, шифруют сеть, крадут информацию или блокируют пользователей. После чего злоумышленники обычно требуют большие денежные суммы для возвращения похищенной информации и доступа к сети.
Еще в сентябре во время слушания в суде, Крючков заявил, что правительство РФ знало о планирующейся кибератаке.
Крючков находился в США по туристической визе в течение пяти недель в июле и августе 2020 года.
Тогда он пытался подкупить одного из сотрудников Tesla, однако тот сообщил об этом руководству, а те потом сообщили ФБР.
После этого сотрудник компании еще несколько раз встречался с Крючковым и записывал их разговоры.
После подписания соглашения с прокуратурой, Крючкову грозит до десяти месяцев тюрьмы
Сам Илон Маск новость о признании россиянина прокомментировал фразой "преступление и наказание".
Как сообщалось ранее, недавно Илон Маск получил "повышение" в Tesla. Теперь он "технокороль" компании.